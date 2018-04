Unfassbar! Cavani verballert diese Mega-Chance

Paris Saint-Germain ist nur knapp an der dritten Niederlage in der laufenden Meisterschaft vorbeigeschrammt. Der überlegene Tabellenführer und designierte französische Meister brauchte dazu am Freitag beim 1:1 in Saint-Etienne ein Eigentor von Mathieu Debuchy in der 92. Minute, der eine Flanke unglücklich ins Netz ablenkte. Für die Szene des Tages sorgte PSG-Stürmer Edinson Cavani, der in der zweiten Halbzeit beim leeren Tor vorbeischoss (oben im Video bei Minute 03:45).