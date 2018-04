Wiesberger bei Masters weiter in Schlagdistanz

Bernd Wiesberger hat am zweiten Tag des US Masters in Augusta mit einer 73er-Runde nicht ganz an seinen glänzenden Auftakt (70) anschließen können, liegt beim ersten Saison-Major aber als 14. weiter in Schlagdistanz. Nach gutem Start und kurz sogar alleiniger Führung musste der Österreicher vor allem im Finish Federn lassen.