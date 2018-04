Messer in Brust: 14 Jahre Haft für Innsbruckerin

Kein Job, die beiden Kinder schon früh in Obhut der Jugendwohlfahrt, Alkohol als häufiger Begleiter - gleich zu Prozessbeginn kamen die schwierigen Lebensumstände der Innsbruckerin zur Sprache. Am 27. Juli war sie mit ihrem Ex-Freund schon in einem Lokal in Streit geraten, auf dem Heimweg zertrümmerte er eine Bierflasche und sie beschädigte nach Konsum von Weißwein und Nuss-Schnaps Autos und warf ein Moped um. In der Wohnung eskalierte die Situation vollends: Die Frau holte plötzlich ein Küchenmesser mit 21 Zentimeter Klingenlänge, setzte sich rittlings auf den Schoß ihres Freundes und stach zweimal zu! „Der zweite Stich traf die Herzkammer. Es ist ein Zufall, dass das Opfer noch lebt. Nur deshalb, weil ein Blutgerinnsel die Wunde verschloss und rasch Hilfe kam“, betonte der Staatsanwalt die potenziell tödlichen Folgen der Attacke.