Pep redet vor Derby von vereiteltem Pogba-Wechsel!

24 Stunden vor dem vielleicht vorentscheidenden Fußball-Derby in Manchester hat City-Trainer Pep Guardiola verraten, dass Uniteds Mittelfeldspieler Paul Pogba im Jänner zum Stadtrivalen wechseln sollte. Pogbas Manager Mino Raiola habe City kontaktiert. „Ich sagte nein, wir haben nicht das Geld, um Pogba zu kaufen, weil er so teuer ist“, sagte Guardiola am Freitag bei der Pressekonferenz.