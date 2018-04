„First Purge“: Wie das legale Gemetzel begann

Eine Nacht, in der alle Verbrechen einschließlich Mord straffrei sind - der vierte Teil der „Purge“-Reihe führt uns zurück in die Zeit, als die „Säuberung“ zum ersten Mal durchgeführt wurde. Natürlich spritzt wieder jede Menge Blut, wie der erste Trailer verrät. Allerdings dürften auch Action-Fans diesmal auf ihre Kosten kommen. Das von Fans lange herbeigesehnte Prequel zur erfolgreichen Thriller-Reihe startet am 5. Juli 2018 in den heimischen Kinos.