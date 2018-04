Ferrari im Bahrain-Training klar vor Mercedes

Knapp zwei Wochen nach dem glücklichen Auftaktsieg von Vettel in Australien will Hamilton den zweiten Saisonlauf am Sonntag (17.10 Uhr MESZ/live ORF eins und RTL) eigentlich zum Konter nutzen. Eine Strategiepanne von Mercedes hatte ihn in Melbourne den Sieg gekostet, nach Bahrain war er dennoch als Favorit gereist. „Ich fühle mich wirklich stark und positiv und habe eine klare Vorstellung davon, wie ich vorwärtskomme“, versicherte der 33-Jährige vor den ersten Trainingsrunden, in denen er dann aber ziemlich blass blieb und einige Fehler beging.