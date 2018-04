Von Voodoo-Hexerei und dem Zwang zur Sex-Arbeit

Laut der Anklage von Staatsanwältin Barbara Fischer begann Ende Juli 2015 die Odyssee der Nigerianerin (26): Ihre Tante kannte einen Landsmann, der hier in Salzburg lebt und mit Autos handelt. In der Hoffnung auf ein besseres Leben stellte die Familie den Kontakt her. Das Mädchen stieg mit zwei weiteren in einen Bus - mit Ziel: Österreich.