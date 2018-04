Trickbetrügereien am laufenden Band

So bestellte sich ein 50-jähriger Wolfsberger bei einem italienischen Agrar-Maschinenhändler eine Kartoffelerntemaschine, wobei der Kauf per E-Mail abgewickelt wurde. „Nach einiger Zeit wurde dem Mann in einem E-Mail mitgeteilt, dass sich die Bankverbindung auf ein chinesisches Bankkonto geändert hätte. Dorthin überwies der Mann die Kaufsumme in der Höhe von mehreren tausend Euro“, schildert ein Polizist. Nach der Überweisung bemerkte das Opfer, dass das Mail von einer ähnlich lautenden Adresse, und nicht vom Originalabsender, gekommen war.