Missbrauchsskandal erschüttert Fußball-Argentinien

Mehrere Jugendspieler des Traditionsteams Independiente hatten in März einem Klubpsychologen erzählt, zu Sex mit Erwachsenen gedrängt worden zu sein. Man stellte ihnen im Gegenzug Geld, einen Fixplatz in der Mannschaft, Sportausrüstung und eine neue Fußballschuhe in Aussicht. Gleichzeitig berichteten auch Jugendspieler vom Rekordmeister River Plate von ähnlichen Vorfällen.