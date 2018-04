Fast jeder 2. Täter ist fremd

Obwohl bundesweit bei vielen Delikten 2017 rückläufige Zahlen in der Statistik aufscheinen, verzeichnet Salzburg in drei Bereichen eine gegenteilige Entwicklung: So sind hierzulande die Gewaltverbrechen, zu denen auch sexuelle Übergriffe zählen, um 7,1 Prozent angestiegen und auch im Bereich der KFZ-Diebstähle verzeichnet Salzburg trotz bundesweitem Rückgang einen Anstieg von knapp 9 Prozent. Ein Plus gibt es zudem auch in der Suchtmittel- und bei der Cyber-Kriminalität.