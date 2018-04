Endlich bekommt Ort wieder einen Nahversorger

Zum Einkaufen mussten die Bürger aus Dorfbeuern in den vergangenen vier Jahren lange Wege in Kauf nehmen. Damals sperrte das Kaufhaus im Ort zu. Seitdem hat Bürgermeister Adolf Hinterhauser um ein Geschäft in der Gemeinde gekämpft - mit Erfolg. „Das war eine große Herausforderung“, sagt der Ortschef. Im Endeffekt wollten gleich zwei Märkte den verfügbaren Grund haben. Das Stift Michaelbeuern hat sich schließlich für Billa und gegen MPreis entschieden. Hinterhauser: „Darauf hatten wir keinen Einfluss. Das war Sache des Grundeigentümers.“Die Gemeinde sorgte für die nötige Widmung, welche mit Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler erarbeitet wurde. Das Standard-Design der Supermarkt-Kette kann hier nicht errichtet werden. Der Bau muss sich in die Landschaft einfügen. „Es wird auf jeden Fall die schönste Billa des Landes“, freut sich der Bürgermeister.