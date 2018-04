Deshalb wird die Kärntner Straße (B83) gesperrt!

Zwei voneinander unabhängige Tragwerke werden als Zwei-Feld-Rahmenkonstruktion errichtet - so soll etwa an der Stelle der alten Brücke eine neue Konstruktion entstehen. An den dafür notwendigen 4,1 Millionen Euro beteiligt sich das Land Kärnten mit 3,7 Millionen. Die Stadt Villach übernimmt die restlichen 400.000 Euro.