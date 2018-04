Zwei neue Bosse für den Einkaufszentren-Betreiber

Duo kümmert sich ums Tagesgeschäft

Hannes Stromberger, Schwiegersohn von Weiß, bleibt dagegen in der Geschäftsführung, in die zwei Manager neu einzogen. Neben Unternehmensberater Andreas Hronek ist das Werner Weber. Weber ist Vorstand bei Humanic-Mutter Leder & Schuh und kümmert sich nun bei den Linzern um die Abwicklung und den Verkauf von „Pro“ und Taborland. Als Sanierer war er früher bei Pagro und Libro an Bord. Hronek und Stromberger sind fürs Tagesgeschäft zuständig.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung