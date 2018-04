Bergbäuerin in größter Not!

Allein bei der Anfahrt fängt das Herz schneller an zu schlagen. Die Straße ist schmal und rutschig, auf der Seite geht’s in die Tiefe, und wenn jemand entgegenkäme - Gott bewahre. Die Steirerin muss diese halsbrecherische Strecke sogar zweimal am Tag fahren, auch nachts! Denn unten im Tal ist die 86-jährige Mutter zu versorgen. Und oben der 96-jährige Onkel des Lebensgefährten zu pflegen. Sowie 14 Kühe, drei Pferde, der Hund, vier Kälber, die Katzen, die man bei ihr ausgesetzt hat, zu betreuen. Die Arbeit ist schwer, unbewältigbar für einen einzelnen. Allein die Ställe ausmisten, füttern, Kühe auf die Weide treiben, überall ist Matsch, Schmutz. Das Haus aus dem Jahr 1640 muss man auch immer und immer wieder nachheizen, damit es halbwegs warm bleibt in den feuchten Mauern.