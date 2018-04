Frühling: Das war der erste Tag der Freizeitmesse!

„Blumen sind das Lächeln der Natur. Es geht auch ohne sie, aber nicht so gut“, dieses Zitat aus der „Krone“-Gartenlust fand Landeshauptmann Peter Kaiser passend für die vielfältige Frühlingsmesse, die am Freitag in der Messehalle 4 eröffnet wurde - inmitten der bunten Gartenträume der Kärntner Gärtner, Gartengestalter, Floristen und Schüler von Ehrental. Der Besucherandrang war groß, denn viele haben richtig Lust auf den Frühling sowie das Garteln. Sie haben sich Tipps und Tricks bei den Gartenprofis geholt.