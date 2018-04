Erster Mosaikstein in Linzer Aktenaffäre fertig

Personelle Unterbesetzung im Amt

Darunter die Stellungnahme der Direktorin des Geschäftsbereiches, die noch am 30. Mai 2017 in einem brisanten Schreiben an die Abteilung Personalservice von „personeller Unterbesetzung“ und „seit Jahren sehr große Aktenrückstände“ sprach, was wahrscheinlich auch Kern ihrer Stellungnahme zum Rohbericht des Kontrollamtes sein wird. Diesen auch vorher schon gemachten Hinweis auf zu knappe Personalressourcen hat Stadtchef Klaus Luger (SPÖ) ja als „Schutzbehauptung“ der Direktorin zurückgewiesen: „Man kann / sollte / müsste auch unter gegebenen personellen Rahmenbedingungen Schwerpunkte setzen“, so der Bürgermeister in einem internen Aktenvermerk.