Cybercrime: IT-Ermittler gegen „Kriminalität 2.0“

IT-Ermittler Wolfgang Haim kennt die Gefahren: „Wenn etwa Kriminelle aus einem privaten Netzwerk Rückschlüsse ziehen können“, warnt er vor dem IOT-Vormarsch. „Internet of things“, wie der Fachmann erklärt. Wenn also Fernseher, Kühlschrank oder Auto an einem Netzwerk hängen. Oder „Denial of Service“, wenn Internet-Dienste nicht mehr funktionieren, denkt Haim an angreifbare Cloud-Angebote für PC-Programme, Emails oder Firmendaten, aber auch an Online-Banking und -Shopping. Worst Case, wenn durch Attacken Infrastrukturen wie Verkehr, Stromnetz oder Spitäler lahmgelegt werden.