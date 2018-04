Nur Geduld, sagt die Natur

„Zwei, drei Wochen später sind wir heuer dran.“ Paula Skerlak aus Neuseiersberg nimmt es so gelassen wie die Kundschaft, die an diesem herrlichen Freitag über den Lendplatz gustiert. Krauthäuptel, Radieschen, Kohlrabi - sie brauchen nach dem langen Winter noch Zeit. Deshalb sind an frischem Grün hauptsächlich Spinat, Vogerlsalat und Bärlauch gefragt.