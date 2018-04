Rapid im halbleeren Stadion! Sektorensperre greift

Rapids Allianz Stadion wird am Samstag so schlecht wie noch nie in einem Match der Fußball-Bundesliga besucht sein. Im Heimspiel gegen den SKN St. Pölten greift nämlich die von der Bundesliga wegen der Derby-Randale im Februar ausgesprochene Sektorensperre, weshalb nur rund 10.000 Zuschauer in der Hütteldorfer Arena erwartet werden.