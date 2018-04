Osterparty in Niedernsill feierte „Volljährigkeit“

Dabei fand anfangs ein Warm-Up mit DJ Franky Sulivan statt bis schlussendlich die Bayern Rocker die Stimmung so richtig auf Hochtouren brachten. Ausgstattet mit einem Chill-Out-Zelt, in dem das regionale Pinzgau Bräu Bier verkauft wurde, gratis Wasser, jeweils einer Spritzer-, Bier- und Weizenbar von Stiegl, diversen Bargetränken und natürlich reichlich Essbarem, konnte das Fest am Ostersonntag perfekt beginnen.