Eine Liebeserklärung trotz Ecken und Kanten

„In erster Linie muss mich eine Person interessieren. Ich muss in sie eintauchen können um ihre verschiedenen Facetten kennen zu lernen und aufzeigen zu können. Das hat nichts mit stark oder schwach zu tun, vielmehr sind es immer Menschen mit Ecken und Kanten, Höhen und Tiefen“, verrät Strauss, die neben Lesungen und der Schauspielerei auch noch als Intendantin des Festivals „Wachau in Echtzeit“ fungiert, und mit Stefan Ruzowitzky das Präsidentenamt der Akademie des Österreichischen Films inne hat. „In dieser Funktion geht es hauptsächlich darum, die Interessen der Filmschaffenden zu vertreten, und wie z.B. im Fall der ,Metoo’-Debatte ein respektvolles Miteinander zu schaffen“, so Strauss, die in erster Linie aber die Wichtigkeit des österreichischen Films als Kulturvermittler hervorhebt. „Mit Filmen kann man unglaublich viel nach außen transportieren, und in Österreich weitaus offener als in anderen Ländern, die politisch bzw. wirtschaftlich mehr beeinflusst werden, an Themen aufzeigen. Außerdem ist das Kino ein magischer Ort, an dem man das Erlebnis mit anderen teilt. Insofern ist es essenziell den Film, wie Theater und Musik als Pfeiler der Kultur wahrzunehmen!“