Allerletzte Spritztour führte fast in den Tod

Am Heimweg passiert es

Auf der Heimfahrt passiert das tragische Unglück, das Nino heute so schildert: „Bei der Abzweigung zum Jenbacher Ortsteil Fischl musste ein abbiegender Pkw aufgrund von Gegenverkehr anhalten. Dann krachte es!“ Und Aus! Der 21-Jährige war voll auf das Heck des stehenden Pkw gekracht. Der Aufprall war so heftig, dass Nino und seine Cousine in hohem Bogen über die Leitplanke in den angrenzenden Wald flogen.