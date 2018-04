Grün-gelber Kampf um die Innsbrucker Bogenmeile

Großes Unverständnis hat Wallasch für die „rosarote Brille der Grünen“ in puncto Bogenmeile. „Eine einfache Internetrecherche zeigt auf, welche Delikte es in den vergangenen Jahren hier regelmäßig gab. Wenn zudem die Vorfälle mit Körperverletzungen als jugendliche ,Reibereien‘ abgetan werden, dann frage ich mich schon in welcher Realität Georg Willi lebt. Er will offenbar der Schutzheilige der Viaduktbögen in dieser Form werden und das auf Kosten der Sicherheit anderer“, ärgert sich GR Kurt Wallasch.