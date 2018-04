Bransons Raumgleiter absolviert erfolgreichen Test

Dank des Raketenantriebs brachte es die „VSS Unity“, die äußerlich stark ihrem Vorgänger „SpaceShipTwo“ ähnelt, auf Überschallgeschwindigkeit und erreichte eine Endhöhe von über 25 Kilometern. Dann kehrte der Raumgleiter, der von zwei Piloten gesteuert wurde, im Gleitflug zur Erde zurück und landete am Ausgangsflughafen (Bild unten) in der Mojave-Wüste in Kalifornien. Bei Virgin Galactic war man stolz - auf einen „wichtigen Schritt nach vorn“, wie es in einer Pressemitteilung hieß.