Der Club der reichen Raser - 180 Dollar Beitrag

Zwar verspricht der Name eine Flotte von Oldtimern, doch auf diese Fährte sollte man sich nicht führen lassen. „Wir haben alles, was Spaß macht“, sagt Prichinello, der die Idee zusammen mit zwei mittlerweile zu Freunden gereiften Zufallsbekanntschaften aus London vor gut zehn Jahren in die USA exportiert hat. Das älteste Auto ist ein 55er-Porsche Spider, dann kommen viele Muscle Cars aus den 50er- und 60er-Jahren, in den letzten Monaten hat Prichinello viele Youngtimer aus den Achtzigern und Neunzigern angeschafft und natürlich hat der Classic Car Club auch alles im Fuhrpark, was heute so an Supersportwagen aus Italien, England und Baden-Württemberg kommt: „Gerade erst habe wir einen V8 Vantage von Aston Martin bestellt und bekommen bald unseren Porsche GT3 RS“, sagt Prichinello und rühmt die guten Kontakte zu Luxushändlern auf der ganzen Welt, die sein Team in den letzten Jahren aufgebaut hat. "Wir bekommen die Autos meist schneller als private Kunden. Schon das ist für viele Grund genug, bei uns Mitglied zu werden.