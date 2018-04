Cyberattacken auch über Handys, Autos, Babyphone

Waren es früher Bankräuber, die Leopold Löschl als Polizist jagte, so ist er nun Cyberkriminellen auf der Spur. Auf die Frage, warum es in den vergangenen Jahren einen rasanten Anstieg bei Cyberkriminalität gibt, sagte der Experte des BKA bei einem Referendum in Linz: „Das Businessmodell ist einfach gut“