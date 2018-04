Mercedes-AMG E 63S: Eigentlich ein Hammer, aber…

Stärker als der Topsportler im Stall

Natürlich sieht man dem Benz an, dass er etwas Besonderes ist. Fette Auspuffblenden, zwei links, zwei rechts, dazwischen ein Diffusor, oben drauf eine Carbon-Lippe, außerdem reißt er vorn mächtig das Maul auf. Was unbedarfte Passanten nicht mitbekommen: Diese Business-Limousine, die in dem Weinrot des Testwagens beinahe spießig wirkt, ist stärker als der Mercedes-AMG GT-R, der sich sogar als Formel-1-Safety-Car mit 585 PS begnügen muss und beim Standardsprint zwei Zehntel auf den E 63S verliert. Erst wenn es kurvig wird, kehren sich die Verhältnisse um: Die gut 300 kg Mehrgewicht merkt man der starken E-Klasse natürlich an. Auch wenn Lenkung und Fahrwerk vom Feinsten sind, hinkt der Vergleich.