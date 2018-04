Kleine Sonnenpausen beim großen Frühlingserwachen

Endlich haben die kältegeplagten Steirer nach dem langen Winter die Möglichkeit, warme Kleidung weiter hinten im Kasten zu verstauen. „Es wird ein schönes Wochenende mit nur kleinen Einschränkungen werden. Samstag in der Nacht oder spätestens Sonntag in der Früh wird es in der Osthälfte regnen“, weiß Albert Sudy, Wetter-Experte der ZAMG in Graz.