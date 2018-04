Serbe nun in Haft

Der Mann wies sich bei seiner Einreise mit einem gefälschten italienischen Führerschein aus, den die Beamten schnell als Fälschung erkannten. Wegen mehrerer Verbrechen und Vergehen (Vermögensdelikte) in Österreich war der Serbe unter seiner wahren Identität bereits vorgemerkt und in der Vergangenheit auch in mehreren Justizanstalten inhaftiert. Nach der Kontrolle seiner Fingerabdrücke, die auch einen EU-Haftbefehl ergaben, ging’s dann sofort wieder an einen ihm bekannten Ort, in diesem Fall die Justizanstalt Graz-Jakomini.