„Jedes zweite verkaufte Fahrrad hat einen Motor!“

Den Herstellern ist es gelungen, die Akkus formschön in die Rahmen der Fahrräder zu integrieren, schwärmt Bernhard Pilz, dem mehrere Intersport-Filialen in Klagenfurt, Lienz sowie Wolfsberg gehören. Ein Beispiel dafür: Das neue KTM Macina Kapho Fully, mit 500 Wh Bosch PowerTube-Akku. „Einfach ein wunderschönes Fahrrad“, so Pilz. Groß ist das Interesse heuer laut Intersport-Verkäufer Mario Golger auch am Nyon E-Bike-Bordcomputer von Bosch, der einen Routenplaner, also eine Navigation mit Tourenvorschlägen integriert hat. „Weil E-Bikes natürlich preislich höher liegen, ist das Interesse an Sicherheit sehr groß“, erzählt Golger: „Bei Intersport haben wir eine spezielle Wertgarantie, die neben Schäden, etwa durch Stürze, unsachgemäße Handhabung und Diebstahl auch den Verschleiß beinhaltet. Ein Service, den es nur bei uns gibt.“