Schicken Sie Ihre Kinder zum „jüngsten Gericht“!

So geht‘s: Nehmen Sie bis 15. Mai ein kurzes Video (bis maximal drei Minuten) Ihres Kindes auf, in dem es uns erzählt, warum gerade ER oder SIE das Zeug zum kleinen Fernsehkoch hat. Im Herbst dürfen sich die Kids dann selbst am Herd versuchen, Erwachsene müssen dasselbe Rezept wie die Kinder zubereiten. Ob das gelingt, beurteilen die kleinen Küchenchefs! Die talentiertesten Kids werden von der „Krone“ und PULS4 zu einem Casting eingeladen.



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!