Kohlschreiber trennt sich von Coach Hipfl

Hipfl hatte den Bayer seit Juli 2017 betreut, gleich zu Beginn hatte sein Schützling das Turnier in Kitzbühel gewonnen. Er wolle nochmals ein Karriere-Hoch in der Weltrangliste erreichen, sagte Kohlschreiber. Er war 2012 schon 16., derzeit rangiert er an der 34. Stelle.