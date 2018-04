Gemeinsam laufen für den Tierschutz

Zwei tolle Tierschutzprojekte begünstigt

„Krone Tierecke“-Chefin Maggie Entenfellner ist begeistert von der Aktion: „Pro gelaufenem Kilometer spendet Purina 30 gefüllte Futternäpfe an den Verein ‘Futterbox Österreich‘ und das TierQuarTier Wien. Bei einer Strecke von insgesamt 42 Kilometern für jede Staffel kommt so die stolze Summe von mehr als 2500 Portionen zusammen, über die sich zahlreiche Vierbeiner in Not freuen dürfen.“ Denn die Futterbox Österreich betreibt eine Sozialtafel für Haustiere und trägt Wertvolles dazu bei, das Miteinander von Tier und Mensch in prekären Lebenslagen etwas unbeschwerter zu gestalten. „Und das TierQuarTier Wien hat die Tierversorgung in unserer Bundeshauptstadt auf völlig neue Beine gestellt“, so Entenfellner. Vor allem beschlagnahmte und gefundene Vierbeiner werden dort unter modernsten Bedingungen versorgt und vermittelt.