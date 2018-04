Palästinensische „Rauchwand“ gegen Scharfschützen

Hunderte Palästinenser seien an fünf Stellen entlang der Grenze an Ausschreitungen beteiligt, teilte die israelische Armee am Freitag mit. Die Truppen setzten Mittel zur Bekämpfung von Unruhen ein, hieß es in der Mitteilung. Schüsse würden gemäß klarer Einsatzregeln abgefeuert. Israels Militär werde „keinerlei Verletzung der Sicherheitsanlage und des Grenzzauns erlauben“ und zum Schutz israelischer Zivilisten gegen Angreifer vorgehen. Nach palästinensischen Angaben wurden bisher drei Demonstranten durch Schüsse verletzt.