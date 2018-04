Die sportlichen acht machen gemeinsam Tempo für Tiere - denn pro gelaufenem Kilometer spendet Purina 30 gefüllte Futternäpfe an den Verein Futterbox Österreich und das TierQuarTier Wien. Bei einer Strecke von insgesamt 42 Kilometern für jede Staffel kommt so die stolze Summe von mehr als 2500 Portionen zusammen, über die sich zahlreiche Vierbeiner in Not freuen dürfen.