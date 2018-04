Die fünf besten Vintagemöbel-Shops in Wien

Wie der Name vermuten lässt, sind die Carla-Läden die Second-Hand-Shops der Caritas. Im 5. und 21. Bezirk befindet sich jeweils einer und bietet alles, was das Vintage-Herz begehrt. Vor allem in Floridsdorf gibt es eine Vielzahl an schönen gebrauchten Möbeln zu erstehen, die auch sehr günstig sind, aber auch Kleidung und Hausrat wird geboten. Mit dem Einkauf unterstützt man wiederum weitere Projekte der Caritas. Also: Shoppen gehen und Gutes tun!