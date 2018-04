MMA-Superstar McGregor nach Bus-Angriff in U-Haft

Da sind Mixed-Martial-Arts-Superstar Conor McGregor ordentlich die Sicherungen durchgebrannt. Bei einem Event der Ultimate Fighting Championship in New York attackierte er einen Bus voller anderer Kämpfer. Nach seinem Mega-Ausraster (oben im Video) stellte sich der 29-Jährige nun der Polizei. Der Ire befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.