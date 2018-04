Enthüllt: So tickt Melania Trump wirklich!

Melania Trump trottet mit unglücklicher Miene neben ihrem eskapadenfreudigen Gatten her, mag nicht so recht, fühlt sich unwohl in ihrer Rolle als First Lady, ist schüchtern und möchte lieber früher als später die Schlüssel zum Weißen Haus wieder hergeben und in ihr gemütliches Leben als Milliardärsgattin im New Yorker Trump Tower zurückstöckeln. Das ist der Eindruck, den viele von der Gattin des US-Präsidenten haben. Doch stimmt das wirklich?