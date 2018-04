Laufhaus neben Kindergarten: Grätzel läuft Sturm

Ersten Informationen zufolge sollten mehr als 100 Frauen in dem Laufhaus arbeiten. Laut Betreiber seien es aber nur 33 pro Woche. „Alle Mädels sind hier selbstständig, zahlen ihre Miete, wie wenn sie ins Hotel gehen, und alles, was sie darüber hinaus verdienen, gehört ihnen.“ 630 Euro Miete müssen die Frauen für ein Zimmer pro Woche bezahlen: „Für so einen Standard zahl ich das sofort, das sind 90 Euro am Tag“, so Ulreich. krone.at machte einen Rundgang durch das Haus und die Zimmer. Die Fenster werden noch alle foliert, die Fassade wurde teils von Graffitis befreit und bald sollen auch Bäume den Eingang schmücken.