Besuch auf dem Hausberg

Meißnitzers Vater Alois war es übrigens, der 1937 die beliebte Frido-Kordon-Hütte, den Ausgangspunkt der Tour errichtete. Die Berge selbst haben den ehemaligen Bergretter schon immer fasziniert. „Ich war viel in den Dolomiten klettern“, so der Liesertaler, der in der kommenden Woche seinen 84. Geburtstag feiert. Dabei war er auch mit Alpingrößen wie Fritz Zambra und Toni Egger unterwegs. Weltweit ist er dabei herumgekommen, in den Westalpen, im Hohen Atlas in Marokko. Zuletzt war er vor drei Jahren zum Skitourengehen auf den Lofoten in Norwegen.