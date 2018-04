„Bäriges“ für das Gelände

Willkommen bei den BärenBikes! Die Begrüßung von Ex-Radprofi und Ironman Hannes Hempel ist freundlich: „Wir haben bereits mit dem Zusammenbau der Bikes begonnen.“ In dem Keller in St. Jakob im Rosental treffen sämtliche Komponenten für die „BärenBikes“ zusammen. „Selbst die großen Bike-Produzenten haben so begonnen“, schmunzelt Profi Hempel, hinter dem Globo-Boss Franz Petschnig sowie dessen Markenmanager Klaus Prislan stehen.