Traktor rollt über Brustkorb: Pensionist (80) tot!

Der Pensionist (80) war am Donnerstag den gesamten Nachmittag über mit Reinigungsarbeiten auf dem Hof seines Schwiegersohnes in Weißenstein beschäftigt. Gegen 16 Uhr stellte er den Traktor über die Tennenauffahrt in den ebenen Stadel-Bereich. Dort senkte er, vermutlich bei eingeschaltetem Motor, die am Traktor angebrachte Heckmulde.