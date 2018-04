20. Heimsieg en suite für Leader Houston

In der Eastern Conference schafften die Cleveland Cavaliers ein beachtliches Comeback. Nachdem sie im Heimspiel gegen die Washington Wizards sieben Minuten vor Schluss bereits 17 Zähler zurückgelegen waren, spielte vor allem Superstar LeBron James groß auf. Die Cavs drehten das Spiel in beeindruckender Manier und besiegten Washington mit 119:115. James schrieb 33 Punkte, 14 Assists und neun Rebounds an.