Teufelserscheinung in Michael-Jackson-Nische

Zwei Hörner, Augen, Mund - wer genau schaut, erkennt in der Holzmaserung einer Restaurantnische in Kalifornien ein Gesicht. Mitarbeiter des mexikanischen Lokals glauben, das Antlitz des Leibhaftigen entdeckt zu haben. Und das ist noch nicht alles! An dem Platz der unheimlichen Erscheinung soll niemand Geringeres als der verstorbene Michael Jackson einst gesessen haben.