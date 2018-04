Mit Skiern auf Manas Spuren

Die Folge: „Heuer im Februar war ich jetzt bereits das neunte Mal mit Skifahrern zum Heliskiing in Zentralasien unterwegs.“ Genau gesagt in Kirgisistan, ein Staat, der sich selbst in dieser Zeit sehr verändert hat. Doch bevor Unterluggauer, der für seine Heliski-Reisen nur auf das Know-How erfahrener, österreichischer Bergführer setzt, seine Gäste am internationalen Flughafen in der kirgisischen Hauptstadt Bishkek begrüßen kann, braucht es immer sehr viel Organisation.