Schnäppchenjäger können jetzt bares Geld sparen!

So einfach geht‘s:

Um am Bietprozess teilzunehmen reicht eine einfache kostenlose Registrierung. Danach geht‘s zur Produktsuche - hier erfahren Sie alles zum Auktionsobjekt, zum Preis und über den Auktionsstand. Mittels Abgabe Ihres Gebotes und Unterstützung des Bietagenten erhalten Sie dann mit etwas Glück zum Auktionsende am Dienstag, 10. April 2018 (zwischen 16 und 21 Uhr) den Zuschlag - vorausgesetzt Sie bleiben Höchstbietender! Nach erfolgter Bezahlung erhalten Sie ein Zertifikat, das Sie zum Bezug Ihres Angebotes berechtigt. Stöbern, gustieren und schnappen Sie sich Ihr Wunschangebot auf www.krone.at/auktion - und sparen Sie bis zu 50 Prozent bares Geld.