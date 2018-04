Der Krapfen-Hof

2004 wude Gewerbe angemeldet

Begonnen hat alles mit einem Krapfenbackkurs: „Danach hab’ ich als Ortsbäuerin immer wieder viel gebacken, und irgendwann hat mir mein Bruder vorgeschlagen, auch Wirte damit zu beliefern.“ Gesagt, getan - im Jahr 2000 wurden die ersten Wirte beliefert, die süße Germteig-Mehlspeise nach bäuerlicher Tradition trat einen Siegeszug an, und im Bauernhof in Tragwein wurden rasch die Räumlichkeiten für die Herstellung zu eng. 2004 wurde schließlich das Gewerbe angemeldet, und bereits einmal in der Woche wurden 1500 Krapfen gebacken. „Trotzdem bewirtschaften wir unseren Hof mit 20 Hektar Nutzgrund und unserem Milchvieh weiterhin“, erzählt Roswithas Ehemann Christian (59). Die Milch wird selbstverständlich auch für die Krapfenherstellung verwendet. „Im Jahr 2016 wurde dann der Platz zu klein, die Nachfrage für unsere Räumlichkeiten zu groß, und wir haben neu gebaut“, so die Krapfenbäckerin. Mit Unterstützung von Tochter Birgit (24) entstand eine Schau-Gastro mit Kaffeehaus-Betrieb, in der direkt neben den Gästen Krapfen geschliffen und gebacken werden.