Rasierklingen im Hundefutter - Polizei ermittelt

Am Morgen des 2. März hatte der 69-jährige Hundehalter aus Litzelsdorf den ersten Fund gemacht: Damals bemerkte er, dass sein Hund erbrochen hatte und sich im Mageninhalt drei jeweils drei Zentimeter lange Schrauben befanden. Ähnliches stellte er am 28. März und zuletzt am Mittwoch dieser Woche fest. Dabei fand er im Erbrochenen Teile einer Rasierklinge oder einer Klinge eines Stanleymessers. Der Hundehalter hegt laut Polizei den Verdacht, dass jemand die gefährlichen Gegenstände mit Hundefutter über den Gartenzaun geworfen hat, um dem Tier damit zu schaden.