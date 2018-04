Spektakulär: Flugzeug landete mitten in Graz

Ein ausrangiertes Flugzeug vom Typ Iljuschin wird schon bald auf dem Dach vom Hotel Novapark landen. In der Nacht auf Donnerstag wurde der Rumpf in einer spektakulären Aktion durch die Murmetropole transportiert. Der Flieger soll als Eventlocation genutzt werden - also für Firmenfeiern, aber auch private Partys.