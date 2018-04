1,5 Milliarden sensible Daten ungeschützt im Netz

Ob Quittungen, Gehaltsauszüge, Steuerinformationen oder Ergebnisse medizinischer Untersuchungen: Laut einer Analyse der auf Cybersicherheit spezialisierten Firma Digital Shadows befinden sich weltweit rund 1,5 Milliarden sensible Dokumente leicht abrufbar im Internet. Diese von Privatpersonen und Unternehmen stammenden Daten seien für jedermann mit minimalen technischen Kenntnissen „frei zugänglich“, so Vizechef Rick Holland gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Hackern werde so der Job erheblich erleichtert.